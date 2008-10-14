Литвин: барометр стосунків України з Росією показує шторм

Барометр стосунків між Україною та Росією показує шторм, зазначив лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН під час перебування у Севастополі. Про це УНІАН повідомила прес-служба Блоку ЛИТВИНА.

За інформацією прес-служби, лідер Народної партії висловив впевненість, що позиція влади щодо Росії не відображає прагнення та інтереси більшості народу України, і є шкідливою.

«Крим, а особливо Севастополь, є певним індикатором, барометром, за яким можна робити висновки про стосунки між Україною та Росією. Зараз цей барометр показує шторм”, - заявив В. ЛИТВИН.

На його думку, зовнішня політика України, щодо стосунків з Росією, не відповідає прагненням та настроям людей і є неадекватною у економічному, політичному та геополітичному сенсах.

“Розуміючи сьогоднішню лінію влади, ми повинні зроби все, аби відновлювати наші стосунки шляхом народної дипломатії. Уже у новому парламенті необхідно створити міжпарламентську комісію «Україна-Росія» для нормалізації взаємовідносин братніх народів», - зазначив ЛИТВИН.

Він констатував: «Коли така комісія працювала і включала по 20 депутатів з російської та українських сторін, ми розглянули всі проблемні моменти взаємовідносин України і Росії, та прийшли до висновку, що нас значно більше об’єднує, ніж роз’єднує. Роз’єднує - лише нерозуміння політичної відповідальності перед нинішніми та прийдешніми поколіннями», - підкреслив лідер Народної партії.

ЛИТВИН переконаний, що політику потрібно формувати виходячи з того, що Україну і Росію об’єднує довга спільна історія, спільна кров, спільні перемоги та гіркота втрат.

“При формуванні зовнішньої політики ми повинні враховувати бажання людей і економічні складові. Україна і Росія тільки тоді зможуть вистояти у глобалізованому світі, коли будуть партнерами, які надають один одному підтримку», - підкреслив ЛИТВИН.