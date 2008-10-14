Затримано трьох рівненчан, що побили російського військового

Співробітники севастопольської міліції затримали трьох будівельників за нанесення тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцеві Російської армії.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в місті Севастополі, пізно увечері 28-річний Ігор, повертаючись із служби додому в гуртожиток селища Кача, був побитий біля свого під`їзду трьома п`яними чоловіками. Вранці, за ініціативою дружини, він був доставлений в госпіталь Чорноморського флоту РФ без свідомості у тяжкому стані. Лікарі визначили, що військовий в комі.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники міліції затримали хуліганів, якими виявилися жителі Рівненської області (нещодавно приїхали до Севастополя працювати будівельниками).

Відносно правопорушників порушено кримінальну справу за ст. 121 Кримінального кодексу України – «умисне тяжке тілесне ушкодження».