Ющенка просять звільнити Куніцина

Севастопольська міська рада звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням звільнити Сергія КУНІЦИНА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації.

У прийнятому на сьогоднішньому засіданні сесії й переданому УНІАН тексті звернення депутатів наголошується, що дане прохання пов`язане з тим, що, згідно з результатами перевірки Рахункової палати України, Севастопольська міськдержадміністрація не забезпечила в 2007 році й першому півріччі 2008 року ефективне управління й законність використання коштів державного бюджету, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.

За даними депутатів міськради, внаслідок цього завдання Програми соціально-економічного, екологічного та культурного розвитку міста Севастополя на період до 2015 року й Програми соціально-економічного розвитку міста Севастополя на 2007 рік виконано на 49%. Із 59 пускових об`єктів не введено в експлуатацію 29.

Також у зверненні наголошується, що при використанні коштів держбюджету встановлено порушення законодавства на загальну суму 66,4 млн. грн., що становить 37% від загального обсягу виділених асигнувань.

У зв`язку з вищевикладеним, міськрада просить Кабінет міністрів внести пропозицію Президенту України про звільнення С.КУНІЦИНА з посади, а главу держави депутати просять ухвалити за цією пропозицією позитивне рішення.

Перший заступник голови Севастопольської міськадміністрації Володимир КАЗАРІН в інтерв`ю журналістам із цього приводу зазначив, що перевірки міської адміністрації по лінії прем`єр-міністра й Президента, яким направлено останнє звернення міськради, вже здійснювалися й «закінчилися позитивними довідками» (мається на увазі, позитивними для міської адміністрації - УНІАН).

«До речі, за дорученням прем`єра була перевірка КРУ, яка теж закінчилася позитивним результатом», - додав В.КАЗАРІН.