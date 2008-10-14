Куніцин вважає зведенням рахунків прохання звільнити його з посади

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН називає зведенням політичних рахунків прохання міської ради до керівництва країни звільнити його з посади.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Севастопольської міськдержадміністрації, коментуючи сьогоднішнє звернення міськради до Президента і прем`єр-міністра «з питання відповідності посаді голови міської держадміністрації», С.КУНІЦИН звернув увагу на те, що на сьогоднішній день в міськадміністрацію жодних офіційних документів з Рахункової палати про результати перевірки роботи щодо використовування державних субвенцій і коштів, виділених з резервного фонду, не надходило, представники адміністрації на засідання колегії Рахункової палати для представлення роз`яснень і заперечень не запрошувалися.

Водночас, С.КУНІЦИН зазначив, що всі попередні перевірки з цих же питань, зокрема, й перевірка Контрольно-ревізійного управління, ніяких істотних порушень у використанні адміністрацією державних коштів не виявила.

За словами С.КУНІЦИНА, якщо офіційно одержані з Рахункової палати висновки перевірки відповідатимуть озвученим сьогодні на сесії міської ради, вони будуть оскаржені в судовому порядку. С.КУНІЦИН висловив упевненість, що і в цьому разі вкотре правомірність дій міськдержадміністрації буде підтверджено судом.

«Міська рада зробила сьогодні черговий поспішний холостий постріл, що свідчить про політичну слабкість», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Севастопольська міська рада звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням звільнити С.КУНІЦИНА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації.

Як наголошувалося у зверненні міськради, згідно з результатами перевірок Рахункової палати, «Севастопольська міськдержадміністрація не забезпечила в 2007 році та в першому півріччі 2008 року ефективне управління і законність використання коштів державного бюджету, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста».