Загинув екс-прокурор Криму

Сьогодні на Дніпропетровщині під час проведення учбових стрільб загинув прокурор регіону Володимир Шуба.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

Як зазначив співрозмовник агентства, інцидент стався через необережне поводження зі зброєю.

Також джерело зазначило, що інцидент трапився на території комерційного стрільбища «Робін Гуд» у Дніпропетровську. Куля потрапила прокурору області у серце.

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Керівник прес-служби прокуратури Дніпропетровської області Світлана ЧОРНА заявляє, що В.Шуба загинув внаслідок трагічної випадковості.

Про це С.ЧОРНА повідомила кореспонденту УНІАН телефоном.

За її словами, не можна стверджувати, що В.Шуба застрелився, як це передали засоби масової інформації раніше.

С.ЧОРНА повідомила, що обставини трагедії з’ясовуються. На місці події перебуває заступник прокурора Дніпропетровської області КОТЕНОК.

За словами С.ЧОРНОЇ, пізніше буде підготовлено офіційну інформацію про обставини загибелі прокурора В.Шуби.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України у Дніпропетровській області, тіло В.Шуби було виявлено сьогодні близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут» у Дніпропетровську.

На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з начальником ГУМВС в області.

Попередньо з’ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна.

Під час стрільб у тирі разом з В.Шубою перебували ще дві особи, які дають свідчення.

Проводяться відповідні слідчо-оперативні дії, для координації яких до Дніпропетровська виїхав перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КЛЮЄВ.

***В.Шуба очолював прокуратуру АР Крим у 1996-2000 рр.