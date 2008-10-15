Середній розмір одержаних у Криму в гривнях хабарів - більш як 8 тисяч

У Криму за 9 місяців цього року за корупцію покарано 150 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, в січні – вересні 2008 року судами до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 114 корупціонерів, 36 корупціонерів притягнуто до кримінальної відповідальності.

"До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 114 корупціонерів, більш як половина яких – держслужбовці органів місцевого самоврядування. Зокрема покарано за корупційні дії п`ять державних службовців 3-4 категорії. Це голова Роздольненської райдержадміністрації Криму, заступники голів Роздольненської, Радянської, Чорноморської адміністрацій, перший заступник начальника Управління капбудівництва при Раді міністрів АРК", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Із 36 засуджених корупціонерів - 21 покарань за хабарництво.

Середній розмір одержаних у Криму в гривнях хабарів становив більш як 8 тисяч, у доларах – понад 3 тисячі.

За аналогічний період 2007 року в Криму до відповідальності притягнуто 170 корупціонерів (до кримінальної - 31 корупціонера, адміністративне покарання було призначене 139 порушникам).