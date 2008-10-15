Українці можуть забрати достроково свої депозити через рішення суду

Громадяни можуть забрати свої депозити з банку достроково через рішення суду, заявив на прес-конференції в УНІАН перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з прав людини Віктор ТАРАН.

За словами депутата, сьогодні до його комітету надходять численні звернення щодо рішення Національного банку України з 13 жовтня заборонити банкам достроково видавати депозити громадянам.

.ТАРАН вважає, що у даному випадку йдеться про порушення прав людини, тому у комітеті радять таким людям звертатися до суду.

“Рішення суду є обов’язковим для того чи іншого банку. Депозит є вашою власністю, і в позовній заяві навіть не обов’язково писати, що гроші вам потрібні чи то на операцію, чи на щось інше – це не їх справа”, - сказав він.

В.ТАРАН зауважив, що люди через суд вже повертали собі депозити.