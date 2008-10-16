Стартує операція «Перевізник. Зима-2008»

З 20 жовтня по 14 листопада на території Криму співробітниками Державтоінспекції проводитиметься операція «Перевізник. Зима-2008».

Під час перевірки технічного стану маршруток і автобусів особливу увагу буде приділено їх готовності до роботи в зимовий період. Також співробітники ДАІ звернуть увагу на справність запасного виходу в транспорті, на факти встановлення додаткових пасажирських місць і балонів для роботи на газовому паливі.