Штормове попередження - в Криму
10:30, 16 жовтня 2008Крым
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А у Сімферополі ясна погода
В Автономній Республіці Крим у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов на сьогодні оголошено штормове попередження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, в автономії протягом 16 жовтня очікуються сильні зливи, грози, посилення західного вітру до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі 6-11º , тепла, вдень 17-22º тепла.
Тим часом, як передає УНІАН, зараз у Сімферополі ясна погода.
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