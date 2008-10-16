Наближається фестиваль «Таврiйськi руна»

Фестиваль вівчарів Азово-Чорноморського регіону України «Таврійські руна» відбудеться 1 листопада в Сімферополі.

Як повідомляє Рада міністрів Криму, в рамках фестивалю пройде виставка-ярмарок виробів з продукції вівчарства, показ вживаного в галузі технологічного устаткування, а також науково-практичний семінар на тему: «Стан, перспективи розвитку вівчарства Азово-Чорноморського регіону».

У семінарі візьмуть участь представники кримського уряду і Міністерства аграрної політики України, Асоціації вівчарства і козівництва України, Національної аграрної академії наук України, а також ряд інститутів тваринництва з регіонів країни.

Нагадаємо, перший фестиваль «Таврiйськi руна» відбувся в Білогорському районі Криму в 2007 році.