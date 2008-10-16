Яценюк привітав кримчан з ювілеєм

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК привітав кримчан з нагоди десятої річниці Дня Конституції Автономної Республіки Крим.

"Це важливий правовий документ, який розвиває та деталізує положення Основного Закону України, регулює питання взаємодії органів влади автономії і держави, надає повноваження в сфері економіки, власності, природокористування та міжнаціональних відносин на півострові", - йдеться у вітанні, яке розміщене на офіційному сайті Верховної Ради Криму.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що реалізація норм Конституції Криму дозволила "закріпити історичні традиції та духовні цінності народів, створити в регіоні оптимальні умови діяльності політичних партій, громадських об`єднань, зберегти атмосферу міжнаціональної та міжконфесійної злагоди".

Голова ВР України впевнений, що "енергія і кропітка робота" кримчан надалі будуть направлені "на консолідацію громадськості та стабільності як на півострові, так і в державі." "Тож нехай і надалі міцніє і розвивається поважна громада автономії", - каже А.ЯЦЕНЮК.

Він побажав кримчанам миру і злагоди, здоров`я та процвітання.

***21 жовтня 1998 р. – День прийняття Конституції АР Крим.