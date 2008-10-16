Тимошенко готова на будь-які умови Ющенка, аби виборів не було

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знову заявляє про готовність прийняти будь-які умови Президента Віктора ЮЩЕНКА для скасування ним указу про проведення дострокових виборів і стабілізації ситуації в країні в умовах світової фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я звертаюся до нього (до Президента – УНІАН), що сьогодні заради України, заради стабільності, заради єдності в подоланні фінансової кризи я прийму будь-які його умови для того, щоб відновити демократичну коаліцію і не розпускати Верховну Раду. Слово за Президентом України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що на такий крок вона готова заради того, щоб у країні була можливість запобігти наслідкам світової фінансової кризи.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що в понеділок, 13 жовтня, спілкувалася з Президентом, і в неї є надії, що з главою держави вдасться знайти взаєморозуміння.