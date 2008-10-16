Ющенко нагородив працівників керченського заводу «Залив»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив працівників суднобудівного заводу «Залив» (Керч, Крим) державними нагородами за вагомий особистий внесок у розвиток суднобудування, впровадження ефективних форм господарювання, багаторічну працю та з нагоди річниці заснування підприємства.

Як йдеться в Указі, який оприлюднений 16 жовтня на офіційному сайті Президента, генеральному директорові заводу Олександру ІВЛЄВУ В.ЮЩЕНКО присвоїв звання «Заслужений машинобудівник України», директорові по роботі з державними організаціями Валерію БІЛОЗЕРОВУ - звання «Заслужений працівник промисловості України».

Орденом «За заслуги» III ступеня В.ЮЩЕНКО нагородив заступника головного конструктора підприємства Миколу ВАРЮХІНА, директора з виробництва Миколу ЄРМАКА та бригадира електрозварювальників Сергія МАКАРОВА.

Медаллю «За працю і звитягу» Президент нагородив бригадира стропальників Якова ВАЩУКА, бригадира електрозварювальників Сергія ЗАЙЦЕВА та начальника технічного управління суднобудівного заводу Олександра СПІЦИНА.

Нагадаємо, завод святкує 70-річчя.