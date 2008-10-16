Грач: ситуація з виборами фіфти-фіфти

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ вважає, що сьогодні ситуація з достроковими виборами у Верховну Раду України «50 на 50» - вони можуть бути, але можуть і не бути.

«Сьогодні фіфти-фіфти - будуть або не будуть дострокові вибори», - говориться в коментарі Л.ГРАЧА, текст якого переданий УНІАН прес-службою депутата.

Комуніст вважає, що в Україні між Віктором ЮЩЕНКОМ, Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ йдуть «постійні розборки два проти одного». «Арифметика весь час грає. Або, в першому варіанті 2007 року, ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО проти ЯНУКОВИЧА, або зараз – ЯНУКОВИЧ і ЮЩЕНКО проти ТИМОШЕНКО», - відзначив він. При цьому, вважає Л.ГРАЧ, перспектива вирішення цього протистояння через нові дострокові вибори – «ніяка». «Тому що ніхто сьогодні не в змозі покласти край цьому олігархічному протистоянню, яке стало на злочинний антизаконний шлях (подумаєш, видав Указ, подумаєш, не підкріпив тим, чим треба підкріпити – в даному випадку, фінансами, подумаєш, народ побирається, а я 450 мільйонів відірву від його бідного столу). Для них все це – трин-трава», - сказав Л.ГРАЧ.

Депутат-комуніст також відзначив, що «і в Росії, і в Європі говорять: вибори (Україні - УНІАН) не потрібні», проте, український Президент «пре відчайдушно». «І що б йому (Президентові України) не говорили, хоч в Україні, хоч в Росії, хоч в тій же Європі, В.ЮЩЕНКО робитиме лише те, що йому скаже американець», - вважає Л.ГРАЧ. «Їм потрібна така ситуація, щоб прийшли сюди американці, яким потрібно розв`язати руки проти Росії. Ось ціна цього бардаку, який твориться», - відзначив лідер комуністів Криму.