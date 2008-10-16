ДАІ перевірить стан маршруток Криму

З 20 жовтня по 14 листопада на території Криму співробітниками Державтоінспекції проводитиметься операція «Перевізник. Зима-2008».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, працівниками Державтоінспекції будуть перевірені всі пасажирські перевізники на дотримання водіями громадського транспорту правил дорожнього руху (ПДД).

«У разі виявлення злісних порушників ПДД серед перевізників ДАІ готуватиме документи на подання про позбавлення їх ліцензій на право здійснювати пасажирські перевезення. При виявленні на маршруті технічно несправних автобусів, згідно зі статтею 37 Закону України «Про дорожній рух», експлуатація транспортного засобу заборонятиметься шляхом зняття державних номерних знаків, а його водій притягуватиметься до адміністративної відповідальності», - попереджають в ДАІ.

Під час перевірки технічного стану маршруток і автобусів особливу увагу буде приділено їх готовності до роботи в зимовий період. Також співробітники ДАІ звернуть увагу на справність запасного виходу в транспорті, на факти встановлення додаткових пасажирських місць і балонів для роботи на газовому паливі.

За 9 місяців цього року в Криму з вини водіїв автобусів сталося 42 автоаварії, в яких 88 чоловік дістали травми різного ступеня тяжкості.