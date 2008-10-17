XII конференція Кримської організації ПР
10:48, 17 жовтня 2008Крым
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18 жовтня (субота) - 11.00. XII республіканська конференція Кримської організації Партії регіонів.
На порядку денному, зокрема, питання про соціально-економічну і політичну ситуацію в Україні, про рішення Нацради з телебачення і радіомовлення, про кандидатів в народні депутати України від Кримської організації Партії регіонів.
Сімферополь, вул. Пушкина, 8 (Будинок офіцерів).
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