У Криму розбився російський турист

У Криму під час бейс-стрибка розбився 33-річний турист із російського міста Ростов-на-Дону.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався 16 жовтня в селищі Форос.

Росіянин упав і отримав смертельну травму, стрибаючи зі скелі Фороський кант.

На місце прибули працівники Ялтинського гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які з використанням спецспорядження підняли тіло загиблого на гору і передали його співробітникам міліції.

Довідка. Бейс-стрибки (англ. base jumping) – це екстремальний вид спорту, в якому використовується спеціальний парашут для стрибків із фіксованих об`єктів.