У Криму розбився російський турист
11:52, 17 жовтня 2008Крым
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Трагедія сталася під час бейс-стрибка
У Криму під час бейс-стрибка розбився 33-річний турист із російського міста Ростов-на-Дону.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався 16 жовтня в селищі Форос.
Росіянин упав і отримав смертельну травму, стрибаючи зі скелі Фороський кант.
На місце прибули працівники Ялтинського гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які з використанням спецспорядження підняли тіло загиблого на гору і передали його співробітникам міліції.
Довідка. Бейс-стрибки (англ. base jumping) – це екстремальний вид спорту, в якому використовується спеціальний парашут для стрибків із фіксованих об`єктів.
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