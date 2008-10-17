«Міллі Фірка» вимагає від Ющенка відмінити Указ про вибори

Кримськотатарська громадська організація «Міллі Фірка» вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА відмінити Указ про призначення позачергових парламентських виборів.

Про це йдеться в зверненні організації до В.ЮЩЕНКА.

«Міллі Фірка» вважає «абсолютно недоцільним і навіть злочинним проведення ще одних виборів» в той час, коли криза, що «охопила світову економіку, нестримно насувається на Україну».

Кримськотатарська організація також відзначає, що «проведення дострокових виборів по закритих партійних списках не приведе до якісного поліпшення складу Верховної Ради України».

Організація «Міллі Фірка» також вважає, що чинне виборче законодавство «не передбачає механізмів гарантованого представництва кримськотатарського народу в найвищому законодавчому органі країни».

«Міллі Фірка» звертається до Президента з наполегливим проханням відмінити Указ про розпуск Верховної Ради України і призначення на 7 грудня 2008 року позачергових виборів.