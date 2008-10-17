7 грудня є нереальною датою для проведення дострокових парламентських виборів, - експерт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ.

За його словами, БЮТ створив політико-правову пастку для Президента, яка полягає в тому, що затягування з боку цього блоку проведення дострокових виборів спрямоване на зрив того графіка, який визначив Президент своїм указом.

А.ЄРМОЛАЄВ сказав, що 7 грудня – нереальна дата для проведення дострокових виборів, і з подібними заявами вже виступили як представники Центральної виборчої комісії, так і деякі політики.

На думку експерта, в цій ситуації є два варіанти подальшого розвитку подій. Перший – це змінити термін проведення виборів. І другий – змінити самі підходи до виборчої кампанії.

Як вважає А.ЄРМОЛАЄВ, якщо після зміни терміну проведення виборів вони відбудуться наприкінці грудня, то вони матимуть форсований характер. У такому разі, на його думку, до парламенту зможуть пройти тільки найбільш розкручені бренди, а сама кампанія буде характеризуватися такими сюжетами, як гостре протистояння «Віктор проти Юлі», а також «Провал «помаранчевих» і повернення прагматиків».

У разі ж, якщо вибори будуть перенесені на початок наступного року, то це дасть можливість провести певні політичні консультації і деяким чином стабілізувати ситуацію, зазначив політолог.

У такому разі, на його думку, з`явиться можливість внести зміни до законодавства, необхідні для проведення виборів. І, окрім цього, шанси на проходження до парламенту одержать ряд інших політичних сил, зокрема, націоналістичного і соціалістичного спрямування, вважає А.ЄРМОЛАЄВ.