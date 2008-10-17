У кримського безробітного вилучено 50 кг марихуани

Інформація МВС

У Кіровському районі Криму у 41-річного безробітного вилучено 50 кг марихуани. Чоловіка затримано. Про це повідомляє прес-служба МВС України. "Міліцією затримано 41-річного безробітного, за місцем проживання якого вилучено 50 кг марихуани", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, минулої п`ятниці в Криму у 49-річного безробітного за місцем проживання вилучили 80 кг марихуани.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter