У кримського безробітного вилучено 50 кг марихуани

13:01, 17 жовтня 2008
Крым
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Інформація МВС

У Кіровському районі Криму у 41-річного безробітного вилучено 50 кг марихуани. Чоловіка затримано.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

 "Міліцією затримано 41-річного безробітного, за місцем проживання якого вилучено 50 кг марихуани", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої п`ятниці в Криму у 49-річного безробітного за місцем проживання вилучили 80 кг марихуани.

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