У Криму знову б`ються...

У Бахчисарайському районі Криму сталася сутичка між селянами і співробітниками правоохоронних органів. Правоохоронці зробили кілька пострілів вгору.

Як передає кореспондент УНІАН, у Бахчисарайському районі вже кілька років існує конфлікт між жителями ряду сіл і агрофірмою «Крим». Селяни запевняють, що агрофірма намагається визнати їх держакти на землю недійсними і відібрати паї.

Сьогодні селяни вирішили провести в Бахчисарайському районі на розвилці траси Сімферополь-Севастополь акцію протесту, тим самим привернути увагу влади до своєї проблеми.

«Було завчасно подано повідомлення про проведення мирної акції, як вони писали, але з різних джерел почала надходити інформація про те, що учасники акції мають намір перекрити трасу Сімферополь – Севастополь, тому міліцією позавчора-вчора всім ініціаторам проведення акції були винесені офіційні попередження: перекриття траси недопустиме», - повідомив кореспонденту УНІАН по телефону заступник начальника Головного управління МВС України в Криму – начальник міліції громадської безпеки Микола ФЕДОРЯН.

За його даними, сьогодні близько 12 години майже 120 громадян зібралися на акцію. Міліція зажадала дотримання громадського порядку і ще раз попередила про недопустимість перекриття траси. «Коли одні з активних учасників акції почали підходити і говорити, давайте ми на 5 хвилин перекриємо (дорогу) і все, ми підтягли «Беркут» ближче до проведення акції і попередили, що якщо підуть перекривати дорогу, буде застосована сила», - повідомив М.ФЕДОРЯН.

Селяни не послухалися і близько 13 години вийшли на проїжджу частину. «Спочатку перекрили дорогу біля села Піщане, потім пішли в бік траси. Ми намагалися не допустити їх на трасу», - повідомив заступник начальника міліції автономії.

Правоохоронці вимагали, щоб люди пішли з проїжджої частини. «Вони (учасники акції – УНІАН) почали штовхати працівників міліції. Коли була здійснена спроба затримати найбільш активних і посадити їх у службову машину, вони почали кидатися на працівників міліції, хапати за одяг, за зброю. Були здійснені (правоохоронцями), якщо я не помиляюся, три постріли в повітря», - повідомив М.ФЕДОРЯН.

Троє людей затримано за непокору працівникам міліції.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 293 Кримінального кодексу України – групове порушення громадського порядку. «Страждали інші громадяни, були порушені права, люди не могли проїхати. Було зупинено рух по трасі, не виконувалися законні вимоги працівників міліції. Є всі ознаки цієї статті», - сказав М.ФЕДОРЯН.

В охороні громадського порядку спочатку було задіяно 30 співробітників «Беркута» і 40 співробітників Бахчисарайського райвідділу міліції. Пізніше там знаходилося вже 60 співробітників «Беркута» і 40 співробітників Бахчисарайського райвідділу міліції.

Зі свого боку депутат Бахчисарайської районної ради, керівник Бахчисарайського регіонального меджлісу Ахтем ЧИЙГОЗ, який знаходився на місці подій, заявив кореспонденту УНІАН, що селяни - учасники акції не намагалися битися із співробітниками «Беркута» і міліції.

За даними А.ЧИЙГОЗА, люди спробували вийти на трасу, міліція почала їх «відтісняти», просила не виходити, тоді учасники акції вирішили піти пішохідним переходом.

«Частина людей пішла пішохідним переходом, у цей час міліція почала зухвалим чином бити людей. Це було якесь звірство. Жінку били, старого били», - сказав А.ЧИЙГОЗ. «Люди не кидалися на міліцію», - підкреслив депутат.

«Люди на міліцію не кидалися, не намагалися з нею битися. Співробітники «Беркута» стали буквально висмикувати з натовпу людей. Першим витягнули старого-ветерана, його били ногами і кийками, жінку, яка спробувала за нього вступатися, один боєць грубо відкинув убік. Тим часом старого, що вже лежав на землі, декілька бійців «Беркута» штовхали ногами. У цей час прозвучало три одиночні постріли з автомата у повітря», - сказав УНІАН на умовах анонімності ще один свідок акції.

А.ЧИЙГОЗ також повідомив, що трьох учасників акції, які були затримані міліцією, вже відпустили, «виписавши їм штрафи за рішенням суду за адміністративне порушення» (штраф - 170 грн.).

Голова Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі УМЕРОВ у телефонному коментарі повідомив кореспонденту УНІАН, що агрофірма «Крим» через суди намагається відібрати землю у 1,5 тисяч чоловік.

«Агрофірма «Крим» через суди, мабуть, не безплатно, як в Україні це вирішується, одержує рішення, згідно з яким передбачається відібрати у 1,5 тисяч чоловік уже виділені земельні паї. Туди потрапляють і сади, і виноградники. Звичайно, люди проти, понад 90% з них уже мають державні акти. Навіть якщо сільрада або керівництво колгоспу на момент паювання щось зробили неправильно, мені здається, суди не повинні приймати (рішення на користь агрофірми – УНІАН). Ухвалили рішення, розпаювали, дали людям можливість одержати держакти на землю, залиште тепер за ними цю землю, хай тепер самі думають, як її використовувати – чи то в оренду її здавати, чи то самим обробляти», - сказав голова райдержадміністрації.

«А агрофірма хоче відібрати ці землі і начебто якусь частину повернути сільській раді, аби повторно провели паювання, а близько 2-2,5 тис. гектарів кращої землі залишити за агрофірмою», - додав І.УМЕРОВ.

«Позиція райдержадміністрації і моя особисто – ми на стороні людей», - сказав він.