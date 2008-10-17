Промінвестбанк - націоналізувати, а внески - віддати Ощадбанку

Рада національної безпеки та оборони України на своєму засіданні 20 жовтня розгляне пакет заходів щодо боротьби із впливом світової фінансової кризи на економіку України, зокрема, питання націоналізації «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Ми, члени робочої групи (робоча група брала участь у підготовці пакету антикризових заходів, який розглядатиме РНБО, – УНІАН), радимо в цьому проекті документа саме такий шлях вирішення долі «Промінвестбанку» – провести його націоналізацію за допомогою можливостей НБУ, уряду та Ощадбанку, – сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, у разі ухвалення РНБО вищезгаданого пакету заходів питання про «Промінвестбанк» можна буде закрити вже через два-три тижні.

«Фізичні особи, які тепер стануть вкладниками не «Промінвестбанку», а Ощадбанку, одержать стовідсоткову гарантію держави», – зазначив О.ШЛАПАК.

«Ми вже провели попередні консультації і переговори, зокрема з НБУ, яким чином можна буде провести таку трансакцію. Я впевнений, що в разі ухвалення такого рішення РНБО ми за дуже короткий час – два-три тижні – зможемо провести таку трансакцію і кардинальним чином змінити ситуацію з «Промінвестбанком», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України прийняв рішення про виділення «Промінвестбанку» стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, прийняло рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. гривень», – наголошувалося в прес-релізі НБУ.

7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначений заступник голови Нацбанку Володимир КРОТЮК.