Тимошенко про кризу: на фоні інших країн Україна живе спокійно

Заходи щодо запобігання негативним наслідкам світової фінансової кризи на економіку України, які будуть схвалені на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабінету міністрів, носитимуть превентивний характер, оскільки на сьогодні істотного негативного впливу ця криза на Україну ще не має.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

Вона підкреслила, що на сьогодні Україна на тлі інших країн світу «фундаментально» стоїть на позиціях фінансової та економічної стабільності, і банківська система, і всі економічні структури працюють стабільно, макропоказники знаходяться в межах прогнозу.

«Саме тому всі заходи, які ми сьогодні на засіданні уряду обговорюватимемо і за згодою уряду прийматимемо для включення їх у загальнонаціональний план захисту України від впливу світової кризи, - це превентивні заходи, адже на відміну від інших країн, Україна сьогодні живе спокійним фінансовим та економічним життям», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також сказала, що прийняті сьогодні заходи будуть передані для розгляду Раді національної безпеки та оборони як консолідований документ уряду.