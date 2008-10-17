Грач не виключає відновлення «панування криміналу» в Криму

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ вважає, що на півострові у найближчі місяці може бути остаточно відновлене панування криміналу.

Про це йдеться в коментарі Л.ГРАЧА, текст якого переданий УНІАН.

«Українське суспільство знаходиться в смертельній небезпеці. У особливо важкій ситуації опинився Крим. Йому загрожує не тільки економічний крах, пов`язаний з падінням туристичного потоку, скороченням сільськогосподарського виробництва через відсутність кредитних коштів і розвалу торгової системи, але і різке загострення міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. Цьому сприятиме різке погіршення кримінальної обстановки в Криму, викликаної крахом спекулянтів, що грають в брудні ігри з кримською землею і нерухомістю. Найближчими місяцями в Криму може бути остаточно відновлене панування криміналу, лідери якого встановили зв`язок з олігархічними угрупуваннями, а тому зуміли пережити розгром кінця 1990-х і поступово відновити свої позиції», - сказав депутат-комуніст.

Він вважає, що в подібному розвитку подій «безпосередньо зацікавлений авторитарний режим», що формується, «для якого провокація масштабного протистояння в Криму є єдиним способом зберегти пануюче становище в країні».

Л.ГРАЧ бачить вихід з ситуації в суворому дотриманні конституційних прав і повноважень автономії. «Сьогодні дотримання Конституції АРК стає найважливішим стабілізуючим чинником в загальнонаціональному масштабі. У Криму є необхідні повноваження для того, щоб знайти кошти для підтримки промисловості, сільського господарства і соціальної сфери хоч би на рівні, що забезпечує їх виживання. Реалізація положень Конституції Криму дозволить зупинити зростання міжетнічної і міжконфесійної напруженості. Збереження в Криму власного політичного і культурного простору допоможе запобігти настанню авторитаризму», - заявив лідер комуністів Криму.