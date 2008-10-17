Ющенко дозволить зібрати парламент «на короткий час»?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО припускає можливість одночасного ухвалення змін до державного бюджету на 2008 рік, необхідних для фінансування дострокових виборів до парламенту, й низки законів, які б мінімізували вплив світової фінансової кризи на економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Вчора на засіданні уряду було прийнято проект закону щодо змін до бюджету 2008 року, де пропонується виділити кошти безпосередньо на вибори окремим рядком. Якщо доведеться йти на такий крок, то Президент вважає, що не скористатися можливістю відкриття на короткий час сесії для ухвалення пакету антикризових законів було б не логічно» - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що питання необхідності ухвалення таких антикризових законів перебуває на стадії обговорення й остаточне рішення буде ухвалено на засіданні РНБО.

Також О.ШЛАПАК повідомив, що одним із антикризових заходів є внесення змін до проекту держбюджету на 2009 рік, при цьому зазначив, що, ймовірно, держбюджет-2009 прийматиме вже новий склад Верховної Ради.

«Питання розгляду нинішнім складом парламенту державного бюджету на 2009 рік не стоїть. Йдеться про те, що уряд міг би підготувати, в рамках рекомендацій РНБО, новий бюджет і подати його на розгляд, але я сподіваюся, що розгляд такого складного документа, як бюджет, проводитиме вже новий склад ВР», - сказав О.ШЛАПАК.