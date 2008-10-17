Меджліс: Українська держава веде подвійну політику

Політика української держави по відношенню до проблем кримських татар є подвійною, вважає перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ.

"З одного боку, держава до певної міри допомагає облаштуванню тих, хто повернувся на свою Батьківщину, з іншого, - не приймаються закони, спрямовані на відновлення прав кримськотатарського народу", - заявив Р.ЧУБАРОВ на зустрічі з канадськими дипломатами, повідомили УНІАН в прес-службі Меджлісу.

При цьому Р.ЧУБАРОВ заявив, що "у значної частини українського політикуму зберігаються негативні стереотипи" по відношенню до кримських татар. "Вони (політики – УНІАН) не хочуть усвідомлювати, що йде процес повернення цілісного народу", - підкреслив перший заступник голови Меджлісу кримських татар. При цьому він додав, що "сьогодні за межами Криму продовжують перебувати більш як 100 тисяч наших співвітчизників, з них близько 65 тисяч - в Центральній Азії". "Але відсутність економічної можливості багатьом закриває дорогу до Криму", - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Канадські дипломати зі свого боку повідомили, що однією з цілей їх відвідин Кримського півострова, є, зокрема, підготовка офіційного візиту до Криму Надзвичайного і Повноважного посла Канади в Україні Ендрю РОБІНСОНА. "Ознайомившись з колом проблем, що цікавлять нас, стосовно кримськотатарського народу, ми викладемо все в спеціальному звіті, який буде використаний паном послом в ході його зустрічі з керівництвом Меджлісу кримськотатарського народу", - цитує прес-служба Меджлісу канадських дипломатів.