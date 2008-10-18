Понад 5,5 млн. чоловік відпочили в Криму

В Автономній Республіці Крим з початку року відпочили понад 5,5 млн. чоловік, при цьому понад 1,1 млн. чоловік відпочивали організовано.

Як передає УНІАН, про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму станом на 17 жовтня.

З початку року в Криму відпочили понад 5 млн. 526 тис. осіб, що на 1,7% нижче від рівня аналогічного періоду минулого року.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в курортно-туристичних установах кримської автономії цього року відпочили понад 1 млн. 122 тис. осіб, що на 0,8% більше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Станом на 17 жовтня в Криму працювали 216 здравниць, їх коефіцієнт заповнюваності - 46,6% (торік у цей час в автономії працювало на 3 здравниці менше, при цьому їх коефіцієнт заповнюваності становив 48%).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство курортів АРК розраховує, що в 2008 році Крим прийме на відпочинок близько 6 млн. чоловік.