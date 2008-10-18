Партія регіонів ніколи не відступить від ідеї двох державних мов

Партія регіонів ніколи не відступиться від принципу зробити російську мову другою державною в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер кримських «регіоналів», народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ заявив сьогодні в Сімферополі на XII республіканській конференції Кримської організації Партії регіонів.

«Партія регіонів ніколи не відступиться від одного з основоположних принципів – зробити російську мову другою державною, але виборці мають знати, що внести зміни до Конституції можливо лише за умови, якщо є 300 голосів депутатів», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

За його словами, до зміни Президента питання, пов`язані з російською мовою, важко буде вирішувати.

«На жаль, до зміни Президента України ми не зможемо розв`язати цю проблему, не маючи 300 голосів. Якщо буде змінено Президента, вносячи зміни до окремих законів, ми вирішуватимемо цю проблему. Ми не вноситимемо зміни до Конституції, ми вноситимемо зміни до цілого ряду законів щодо російської мови. І якщо Президент буде наш, він не буде ветувати ці закони, вони діятимуть. Ось де той нюанс, який ви маєте знати», - сказав В.КИСЕЛЬОВ, звертаючись до однопартійців.