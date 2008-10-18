З блоком чи без - кримському ЄЦ важливі мова й автономія

Кримська організація «Єдиного Центру» рекомендує партії самостійно брати участь у дострокових парламентських виборах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі парторганізації, за результатами сьогоднішньої конференції кримського «Єдиного Центру» в Сімферополі «рекомендовано делегатам з`їзду (партії – УНІАН) йти на вибори самостійно».

Лідер кримського «Єдиного Центру», голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що в передвиборній платформі партії має бути передбачена підтримка статусу автономії Криму.

«Ми виступаємо за швидке прийняття закону «Про статус міста-героя Севастополя» і створення вільної економічної зони в Севастополі. Хочемо, аби був прийнятий закон «Про статус народів, депортованих з Криму за національною ознакою». Хочемо, аби в Криму виконувалась Європейська хартія про мови, і щоб у Криму російська мова функціонувала нарівні з державною мовою», - сказав він.

«Хоч би в якому форматі «Єдиний Центр» пішов на вибори – в блоці чи самостійно - ми відстоюватимемо ті принципи, які затверджені делегатами нашої конференції», - додав С.КУНІЦИН.

Під час конференції таємним рейтинговим голосуванням було обрано 16 кандидатів від Криму в народні депутати від партії (серед яких є кандидатура С.КУНІЦИНА).