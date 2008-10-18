Усі котельні Севастополя готові подавати тепло і гарячу воду

Усі котельні і теплові пункти Севастополя готові подавати теплоносій і гарячу воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Головного управління ЖКГ Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ХИБУЧЕНКО.

За його інформацією, на рахунках управління є 19 млн. грн., крім того, на сесії міськради минулого вівторка ЖКГ міста додатково виділена дотація в розмірі 26 млн. грн., що дає підстави говорити про поліпшення фінансово-економічної ситуації комплексу, його готовність здійснювати передоплату за газ. Водночас В.ХИБУЧЕНКО наголосив, що цих коштів вистачить на найближчі півтора-два місяці.

За словами В.ХИБУЧЕНКА, в Севастопольському регіоні зниження температури повітря, що є підставою для підключення будинків до тепла (коли вона не менше трьох днів буде нижчою 8 градусів), очікується на початку листопада.

«Усі котельні, все готово, всі без винятку теплопункти готові, намічений план ми виконали», - наголосив він.

Начальник головного управління також додав, що в лікарнях, школах та інших подібних установах міста опалення вже здійснюється. Відповідне розпорядження голови міської адміністрації про початок з 15 жовтня опалювального сезону підписано.

Водночас В.ХИБУЧЕНКО відзначив, що в питанні готовності до зими житлового фонду є деякі проблеми.

Як повідомляв УНІАН, подача гарячої води населенню Севастополя була припинена цього року із закінченням в місті опалювального сезону.