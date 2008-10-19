Віце-прем`єр РФ: Чорноморський флот може піти з Севастополя в 2017 році

Російський Чорноморський флот піде з Севастополя в 2017 році, якщо Україна не продовжить термін оренди військово-морської бази, заявив в інтерв`ю Бі-бі-сі віце-прем`єр РФ Сергій Іванов.

Відповідаючи на запитання, чи може він уявити собі Чорноморський флот де-небудь, окрім Севастополя, який був його основною базою з моменту створення, Іванов заявив: "Так, я легко можу уявити це після 2017 року. Чому ні, якщо уряд, який на той час буде при владі в Україні, не продовжить оренду?".

Разом з тим, він підкреслив, що Росія, з свого боку, прагнутиме до такого продовження.

"Я люблю Крим, і навіть маю там родичів, але це проблема України, а не Росії", - сказав він у відповідь на запитання про можливі дії Росії у випадку, якщо її флот попросять піти.