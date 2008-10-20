Прес-конференція «10-річчя Конституції АРК: крах надій і ілюзій»

21 жовтня - 11.00. Прес-конференція «10-річчя Конституції АРК: крах надій і ілюзій». Прес-конференцію проводять: В.Под`ячий – координатор Народного фронту «Севастополь-Крим- Росія»; С.Сейтмеметов – депутат Сакської райради; С.Клюєв – голова Російської громади Євпаторії. Сімферополь, Інформаційний прес-центр (вул.Севастопольська, 8, к. 106).

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