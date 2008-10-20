Автівка, об`їжджаючи людей, які спали на дорозі, врізалася в автобус

У Сакському районі Криму автомобіль, коли об`їжджав сплячих на дорозі людей, врізався в автобус з 25 пасажирами. У дорожній аварії травмовано 52-річного водія легкового автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, водій автомобіля Daewoo побачив на дорозі двох чоловіків, які нерухомо лежали, і мопед. Об`їжджаючи їх, автомобіль зіткнувся з автобусом. Від удару машина вилетіла на протилежну сторону і з`їхала в кювет. Передню частину легкового автомобіля було зім`ято в «гармошку», а водія з трьох боків затиснуло в металевому капкані, повідомили в Кримському управлінні МНС. Рятувальникам, щоб витягнути чоловіка, довелося розкроїти машину на частини. Медики доставили водія до реанімації.

Пасажирка легкового автомобіля дістала незначних ударів. Пасажири і водій автобуса не постраждали.

З`ясувалося, що двоє людей, які лежали на трасі, були жителями одного з кримських сіл. «Мабуть, обидва так перебрали дозу з алкоголем, що, звалившись з мопеда, вони тут же заснули глибоким сном. Причому, коли на місце події прибули співробітники ДАІ та міліції, мопедисти, яких ледве розбудили, навіть не могли зрозуміти, що відбувається», - повідомили в МНС.