Нові штрафи ДАІ запровадить менш як через місяць

Менш як через місяць, з 18 листопада, з водіїв братимуть нові, майже вдесятеро збільшені штрафи. Про це пише газета «Сегодня» в номері від 20 жовтня 2008 р., посилаючись на Департамент ДАІ. Закон, як уточнили в ДАІ, почне діяти через тридцять днів після його офіційної публікації.

Як пише газета, щоб закон почав діяти, Кабміну потрібно прийняти понад десять постанов, а МВС має видати майже стільки ж розпоряджень. За новими «тарифами», у середньому штраф становитиме 85-100 грн., а не 17, як зараз. За проїзд на заборонний сигнал світлофора з порушника візьмуть 170-204 грн., а за їзду п`яним за кермом – 1360-2550 грн.

Новий закон, як виявилося, містить і неясності. Як вважають в Департаменті, наприклад, чітко не зазначено, як застосовувати такий вид покарання, як «суспільні роботи», хоча воно передбачене за кілька водійських порушень.

Постові вважають, що закон принесе користь. Багато водіїв, на їхню думку, точно відлякають і високі штрафи.