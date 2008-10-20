«Бал хризантеми» відкрився в Криму

У Нікітському ботанічному саду в Криму сьогодні відкрився «Осінній бал хризантеми».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив молодший науковий співробітник відділу дендрології і квітникарства Нікітського ботанічного саду (НБС), куратор колекції хризантем Юрій КОПАНЬ.

Колекція хризантеми Нікітського ботсаду - найбільша в СНД колекція у відкритому грунті. На виставці представлено понад 250 сортів великоквіткових і дрібноквіткових хризантем. У НБС висаджено понад 20 тисяч рослин. Сорти хризантем різні за розмірами, термінами цвітіння, кольором. Так, приміром, можна побачити такі сорти хризантеми, як «Плюшевий ведмедик», «Пастель», «Вишневий сад», «Ранній сніг», «Світанок», «Іній», «Нікітська ювілейна» і ін.

«Унікальність нашої виставки в тому, що ця субтропічна культура у відкритому грунті може розташовуватися як колекція виключно тільки в умовах Нікітського саду (сад розташований у смт Нікіта, Велика Ялта - УНІАН). Ні в Одесі, ні у Миколаєві таку виставку повторити неможливо, оскільки там зацвісти до терміну зможуть тільки дрібноквіткові сорти, а великоквіткові можна буде виростити тільки за допомогою особливих технологій», - зазначив Ю.КОПАНЬ.

На «Осінній бал хризантеми» можна буде потрапити до другої декади листопада включно.

За словами Ю.КОПАНЯ, на балу хризантеми корисно побувати, зокрема, людям, хворим на нервові хвороби. «Нервові захворювання лікують, безперечно. Адже це (бал хризантеми - УНІАН) потужне джерело позитивних емоцій», - сказав куратор колекції хризантем.

Культурі хризантеми – понад 2,5 тисяч років.

Хризантема в Нікітському ботанічному саду росте з дня заснування саду.

А осіння виставка хризантем проводиться в НБС щороку вже понад 45 років. Цього року бал хризантеми проводиться на ділянці, розташованій на терасах, оскільки на колишньому місці в 2008-2009 році ведуться реконструктивні роботи.

*** Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр (НБС-ННЦ) заснований у 1812 році і є однією з найстаріших науково-дослідних установ України. Засновник Саду - учений-біолог XIX століття Хрістіан Стевен.