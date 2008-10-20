Ющенко вважає недоречною пропозицію Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає недоречною пропозицію прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО створити коаліцію із подолання фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, в умовах економічної нестабільності Президент розглядає Раду національної безпеки та оборони ключовим координаційним органом, який має швидко і якісно формулювати відповіді на кризові виклики.

«На його думку, ініціатива прем’єр-міністра щодо створення так званої коаліції захисту від світової кризи у цих умовах є недоречною. Президент вважає, що подібні штучні утворення поступаються Раді національної безпеки та оборони України у легітимності, мобільності і фаховому рівні», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у телезверненні до народу прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала створити коаліцію на основі всіх фракцій парламенту і переформатувати під неї Кабінет міністрів.

«На базі такої коаліції я пропоную терміново переформувати Кабмін і створити уряд захисту України від світової фінансової кризи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що такий уряд повинен мати можливість миттєво реагувати на всі зовнішні і внутрішні виклики, що виникають в наслідок кризи.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що при створенні такої коаліції фракції повинні запропонувати для роботи в уряді свої кращі кадри, у тому числі і на «президентські» посади.