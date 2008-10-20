Суд вирішив залишити Сімферополь без НАТО

Окружний адміністративний суд АРК залишив чинним рішення Сімферопольської міської ради про оголошення міста територією без військових формувань НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Кримської організації ПСПУ.

«Депутат Верховної Ради Криму від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» Валерій ІВАНОВ, керуючись Конституцією України, законами України і нормами європейського права, довів, що Сімферопольська міська рада не порушила своїх повноважень у цьому питанні, а діяла строго в рамках, встановлених законом. В результаті позов прокуратури <...> суд не задовольнив», - йдеться в повідомленні.

Інформацію про те, що суд залишив чинним рішення про оголошення Сімферополя «територією без НАТО», кореспонденту УНІАН підтвердили в прокуратурі Сімферополя. «Справді, суддя вирішив без НАТО місто залишити», - сказав у телефонній розмові прокурор Сімферополя Радіон РАТІА.

Він зазначив, що прокуратура готує апеляційне подання на рішення суду. «Щойно рішення (Окружного адміністративного суду в АРК – УНІАН) набуде чинності, ми відразу пишемо апеляцію і направляємо її туди (до Апеляційного адміністративного суду, який розташований у Севастополі, - УНІАН)», - сказав прокурор Сімферополя.

Р.РАТІА зазначив, що міськрада «діяла не в межах своїх компетенцій». «У нас виходить, що вже кожне село господарем себе відчуває», - додав прокурор Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, на сесії 24 липня Сімферопольська міськрада оголосила місто «Територією без військових формувань НАТО». Таким чином депутати висловилися проти проведення «потенційно небезпечних учень» НАТО на території Сімферополя. У серпні прокуратура Сімферополя зажадала від міськради скасувати рішення, оскільки «воно суперечить законодавству країни».

Наприкінці вересня депутати міськради не задовольнили протест прокуратури. Разом з тим сімферопольські депутати погодилися з пропозицією прокуратури взяти участь у засіданні суду з цього питання і делегували туди ряд своїх колег.