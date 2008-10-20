Кількість вакансій на ринку праці для «білих комірців» значно знижується

Традиційне зростання активності на ринку праці для «білих комірців» у жовтні ознаменувалося скороченням кількості вакансій, повідомляє сайт HeadHunter.

Порівняно з вереснем, згідно з повідомленням, кількість вакансій в жовтні впала на 15% (порівнюється середня кількість вакансій, що розміщуються за добу на HeadHunter (hh.ua).

Подібну тенденцію підтверджують й інші українські сайти з пошуку роботи. При цьому кількість вакансій продовжує скорочуватися приблизно на 0,5-1% за добу.

Згідно з даними сайту hh.ua, динаміка надходження нових вакансій у жовтні, порівняно з вереснем, виглядає таким чином: у сфері продажів кількість вакансій збільшилася на 2%, бухгалтерії і фінансів – знизилася на 0,5%, в маркетингу і рекламі – знизилася на 5%, у виробництві – на 10%, у сфері інформаційних технологій – на 15%, вакансії для адміністративного персоналу знизилися на 27%, у сфері вищого менеджменту - 40%, в банківській сфері й на ринку страхування вакансії скоротилися на 70% і 50%, відповідно.

На фоні скорочення активності з боку працедавців ринок праці насичується пропозиціями кандидатів на вакансії, говориться в повідомленні. Так, значна притока резюме відбулася у вересні. До системи hh.ua минулого місяця надійшло на 30% більше резюме фахівців, ніж у серпні. За прогнозами експертів, обсяг новорозміщених резюме в жовтні збільшиться ще на 7%, порівняно з вереснем. У жовтні на 37% збільшилася активність кандидатів, що виражається в кількості відгуків на вакансії.

Довідка УНІАН. HeadHunter (hh.ua) – всеукраїнський сайт з пошуку роботи і персоналу, орієнтований тільки на фахівців і менеджерів середньої та вищої ланки. Пошук пропозицій за 26 професійними напрямами.

HH.UA володіє найбільшою в Україні базою інформативних резюме (більш як 100 тисяч), відвідуваність – 20 тисяч користувачів на добу.