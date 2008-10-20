Прокуратура Криму направила до суду справу стосовно ліквідатора

Прокуратурою Криму сьогодні направлено до суду кримінальну справу стосовно арбітражного керуючого процедурою банкрутства приватного підприємства в Білогірському районі.

Ліквідатору пред`явлено обвинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу: одержання хабара (ч.2 ст.368 КК України), зловживання службовим становищем (ч.1 ст.364), шахрайство (ч. 2 ст.190) і службове підроблення (ч.1 ст.366), повідомляє прес-служба прокуратури автономії.

Кримінальну справу стосовно ліквідатора порушено 18 серпня, коли її було затримано на місці злочину при одержанні хабара в сумі 116,5 тисяч гривень. Таку суму обвинувачена вимагала за неприйняття заходів до повернення майна банкрота. У той же час іншу частину майна підприємства ліквідатор незаконно реалізувала на біржі. Обидві ці оборудки обвинувачена оформила як надання юридичних послуг.

14 жовтня ліквідатору пред`явлено обвинувачення у вчиненні цих злочинів та справу направлену до суду для розгляду по суті.