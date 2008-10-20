Кримські митники вилучили 5 старовинних книг

У Сімферополі співробітники митниці під час огляду контейнера, що прибув з Узбекистану, виявили 5 старовинних книг, датованих кінцем ХІХ – початком ХХ століття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської митниці, жінка, що переїздить до Криму на постійне місце проживання, в представленій до митного оформлення декларації дала негативні відповіді про наявність будь-яких предметів, що підлягають обов`язковому декларуванню.

Крім домашніх речей, була задекларована велика кількість різних книг. При ретельнішому огляді, увагу співробітників митниці привернула картонна коробка, усередині якої було виявлено 4 томи книги «Життя тварин» відомого природодослідника ХІХ століття Альфреда Брема, а також видання творів письменника Миколи Гоголя початку ХХ століття. «Ніяких документів, що дозволяють переміщення предметів, які представляють потенційну історико-культурну цінність, пред`явлено не було», - говориться в повідомленні.

У результаті був складений протокол про порушення митних правил за ст. 340 (недекларування) Митного кодексу України. Книги передані на експертизу мистецтвознавцям.