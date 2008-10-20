У Сімферополі відбудеться Свято молодого вина

1 листопада в Сімферополі (Крим) відбудеться Свято молодого вина.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі міської ради Сімферополя, Свято молодого вина відбудеться в рамках осіннього сільськогосподарського ярмарку. На ярмарок свою продукцію привезуть виробники з 13-ти сільськогосподарських районів Криму.

Крім того, у рамках сільськогосподарського ярмарку в Сімферополі 1-2 листопада відбудеться Фестиваль вівчарства Азово-Чорноморського реґіону України «Таврійські руна-2008». «Гості фестивалю не тільки подивляться на конкурси тварин, на вироби з овечої шкури, на кулінарні вироби з овечого м`яса та молока, а й візьмуть участь у лотереї», - зазначили в прес-центрі міськради.