Міліція просить журналістів не потрапляти їй під «гарячу руку»

Міністерство внутрішніх справ закликає журналістів до безпечної поведінки під час висвітлення конфліктних ситуацій і силових протистоянь.

Про це сказано у повідомленні Департаменту зв’язків з громадськістю МВС, в якому наводиться випадок конфліктної ситуації між працівниками міліції та журналістами, що трапився 2 жовтня в Печерському районі Києва під час припинення міліцією силового протистояння громадян із охоронцями будівництва житлового будинку.

«Ми з розумінням ставимося до природного бажання журналістів бути в епіцентрі тих чи інших подій, аби «за гарячими слідами» інформувати громадськість про суспільно важливі події, адже лише очевидець може максимально правдиво переповісти людям усі їх перипетії. Однак у вирі динамічних подій, де правоохоронцям доводиться приймати рішення і діяти негайно і рішуче, аби своєчасно попередити загрозу громадському порядку і безпеці людей, опинитися в якості потерпілих можуть, на жаль, і журналісти. Тим більше, що далеко не кожен із них під час надзвичайних подій має хоча б візуальні ознаки своєї професійної приналежності (відеокамера, фотоапарат, мікрофон тощо), не кажучи вже про «бейджик» на верхньому одязі або жилет з відповідним написом, які можуть засвідчити їх журналістський статус», - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на це, Департамент зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України звертається до керівників ЗМІ з проханням звернути особливу увагу на питання безпечної поведінки журналістів в ході виконання ними своїх професійних обов’язків під час різного роду конфліктних ситуацій. «Зокрема, вважаємо доцільним забезпечити кожного журналіста спеціальним редакційним посвідченням - «бейджиком» для їх візуального вирізнення працівниками міліції серед інших громадян. Це потрібно не лише для того, аби убезпечити журналістів від різного роду випадковостей, а й з метою надання їм працівниками міліції, які перебувають на місці події, всебічної допомоги у виконанні професійних обов’язків журналіста», - йдеться у повідомленні.

З цією ж метою міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ дано вказівку усім керівникам органів і підрозділів внутрішніх справ при направленні груп швидкого реагування на місця надзвичайних подій в обов’язковому порядку визначати уповноважену посадову особу з числа керівництва відповідного підрозділу міліції для організації допомоги та надання офіційних коментарів представникам ЗМІ.

МВС закликає журналістів з розумінням ставитися до професійних обов’язків та дій працівників органів внутрішніх справ під час конфліктних ситуацій, пріоритетом для яких є захист закону, забезпечення громадського порядку та безпеки людей.