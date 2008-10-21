Конституції Криму - 10 років

Сьогодні, 21 жовтня 2008 року, виповнюється 10 років від дня ухвалення Конституції Автономної Республіки Крим.

Перша Конституція Криму була ухвалена в 1992 році. Відносини Криму з офіційним Києвом у 90-х роках розпалилися до краю, і у результаті Конституція автономії була скасована в 1995 році рішенням Верховної Ради України і Президента України, крім того, була скасована посада президента Криму.

21 жовтня 1998 року на другій сесії Верховної Ради автономії була ухвалена нова Конституція АРК. Її автором був на той час голова парламенту автономії Леонід ГРАЧ (зараз Л.ГРАЧ - народний депутат від КПУ – УНІАН). Основний закон автономії був затверджений Законом України від 23 грудня 1998 року № 350-XIV.

Конституція АРК була затверджена в парламенті України з урахуванням поправки народного депутата Івана ЗАЙЦЯ. У цій поправці йшлося про вищість Конституції України і українського законодавства над положеннями Конституції АРК у разі розбіжностей. Багато хто з кримських політиків вважають «поправку ЗАЙЦЯ» дискримінаційною.

«Ось вже 10 років органи влади і місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим здійснюють свою діяльність, економіка і соціальна сфера функціонують і розвиваються відповідно до нормативно-правового акту, що має вищу юридичну силу серед правових актів Автономної Республіки Крим. Протягом цього періоду конституційність його норм не раз підтверджувалася вердиктами Конституційного Суду України. Минулі роки довели соціальну правоту закріплених у Конституції Автономної Республіки Крим принципів і положень», - зазначається у вітанні уряду і президії парламенту Кримської автономії.