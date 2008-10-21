Візит Яценюка до Криму скасовано
10:20, 21 жовтня 2008Крым
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Спікер веде засідання ВР України
Запланований на сьогодні візит голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА до Криму не відбудеться.
"ЯЦЕНЮКА не буде (у Криму - УНІАН), святкування Конституції АРК пройде на рівні Криму", - повідомили в прес-центрі Верховної Ради Криму.
Напередодні прес-центр парламенту автономії повідомляв, що на 21 жовтня планується робочий візит А.ЯЦЕНЮКА до Криму. Очікувалося, що український спікер візьме участь в урочистих зборах з нагоди 10-річчя Конституції Автономної Республіки Крим.
Вітання А.ЯЦЕНЮКА з Днем Конституції АРК розміщене сьогодні на офіційному сайті ВР України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці А.ЯЦЕНЮК відкрив пленарне засідання парламенту України.
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