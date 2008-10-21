Вибори мера Феодосії - під загрозою зриву. Грошей немає. І не буде?

Вибори мера міста Феодосія (Крим), призначені на 30 листопада, можуть бути зірвані через відсутність фінансування.

Досі з державного бюджету не виділено кошти - 575 тис. грн. - на проведення виборів мера, заявив кореспонденту УНІАН по телефону голова територіальної виборчої комісії Феодосії Євген РИБАЛЬЧЕНКО.

«Відповідно до чинного законодавства, фінансування має бути відкрито не пізніше, ніж на третій день після початку виборчого процесу. Виборчий процес у нас (у Феодосії) почався з 1 жовтня. Сьогодні 21 жовтня – грошей немає, зазначив голова тервиборчкому Феодосії. – А фінансування може бути відкрито, як нам постійно говорить Центрвиборчком, тільки після внесення змін до держбюджету України».

Є.РИБАЛЬЧЕНКО зазначив, що тервиборчком Феодосії вже направив на адресу Президента України, керівництва Центрвиборчкому, Верховної Ради й Кабінету міністрів України звернення у зв`язку з можливим зривом виборів мера.

«Сьогодні ми повторно робимо запит за цими адресами й попереджаємо, що вибори під загрозою зриву», - заявив голова Феодосійського тервиборчкому.

Він повідомив, що на сьогоднішній день зареєстровано 6 кандидатів у мери Феодосії. «3 – від партій і блоків і 3 – самовисуванці, - сказав Є.РИБАЛЬЧЕНКО. – Вчора був останній день подачі документів на реєстрацію, вчора були подані документи ще на одного самовисуванця, завтра ми проводимо засідання територіальної комісії й розглядатимемо цю заяву з доданими документами - перевіримо якість документів. Ще один самовисуванець не встиг подати документи, і він уже не може їх подати - закінчився термін подачі».

Як повідомляв УНІАН, 8 березня раптово помер мер Феодосії Володимир Шайдеров. В.Шайдерова тричі – в 1998, 2002, 2006 роках – обирали міським головою Феодосії.

Парламент України призначив вибори мера Феодосії на 30 листопада.

Всього 30 листопада повинні були відбутися вибори міських, сільських і селищних голів у 138-ти територіальних виборчих округах України.

Сьогодні Верховна Рада не підтримала включення до порядку денного законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (про протидію фінансовій кризі й про забезпечення фінансування позачергових виборів народних депутатів України).