«Ставленика Путіна» пропонують зустрічати в Криму тухлими яйцями

Кримська республіканська громадська організація «Віра» називає «ударом ножем у спину» росіянам Криму і Севастополя висловлювання віце-прем`єра Росії Сергія ІВАНОВА про те, що російський Чорноморський флот піде із Севастополя в 2017 році, якщо Україна не продовжить термін оренди військово-морської бази.

«Висловлювання віце-прем`єра Сергія ІВАНОВА про готовність РФ вивести свій Чорноморський флот із Севастополя в 2017 році стали черговим <...> ударом ножем у спину багатостраждальному російському народові Криму і Севастополя, відрізаному від своєї Батьківщини – Росії», - йдеться в заяві організації «Віра», текст якої передано агентству УНІАН.

Кримська організація «Віра» пропонує тепер зустрічати С.ІВАНОВА в Севастополі «винятково тухлими яйцями і скандуванням гасла «Ганьба!». «Наші севастопольські друзі помиляються, називаючи заяви путінського ставленика «дипломатичними». Ніякої дипломатії в свідомій зраді інтересів Росії, у перетворенні Севастополя на символ російської ганьби і український провінційний торговий порт - немає і бути не може. Сергій ІВАНОВ зустрічався (цього року) з севастопольцями, знає їх настрої, бачив їх біль і сльози. І плюнув після цього їм в обличчя», - наголошується в заяві організації, підписаній її головою Святославом КОМПАНІЙЦЕМ.

Кримська республіканська організація «Віра» пропонує росіянам «згуртувати ряди» і «посилити протестну і правозахисну боротьбу».

Як повідомлялося, віце-прем`єр РФ Сергій ІВАНОВ в інтерв`ю Бі-Бі-Сі на запитання, чи може він уявити собі ЧФ десь, крім Севастополя, що був його основною базою з моменту створення, відповів: «Так, я легко можу уявити це після 2017 року. Чому ні, якщо уряд, який на той час буде при владі в Україні, не продовжить оренду?».

Разом з тим він наголосив, що Росія, зі свого боку, прагнутиме такого продовження. «Я люблю Крим, і навіть маю там родичів, але це проблема України, а не Росії», - сказав С.ІВАНОВ у відповідь на питання про можливі дії Росії в разі, якщо її флот попросять піти.