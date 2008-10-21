Уряд передав «Море» в управління Мінпромполітики

Кабінет міністрів України передав ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія "Море"» (Феодосія, Крим) в управління Мінпромполітики.

Про це йдеться в документі до розпорядження Кабміну № 1335-р, який оприлюднено на урядовому порталі.

Довідка УНІАН. Компанія «Море» займається проектними роботами, виробництвом швидкохідних пасажирських суден, моторних яхт і катерів, а також виробництвом військових патрульних кораблів тощо.

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за фактом необгрунтованої невиплати заробітної плати працівникам компанії «Море» (за ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України). «За залишковим принципом виділялися кошти на зарплату працівникам суднобудівної компанії «Море», через що підприємство заборгувало співробітникам понад 11 млн. грн.», - повідомляла кримська прокуратура.