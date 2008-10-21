Ющенко побажав кримчанам працювати на благо України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав кримчан з 10-ю річницею Конституції Автономної Республіки Крим.

"Конституція розширила правові горизонти української держави, дала можливість мобілізувати місцеві ресурси автономії для поступального соціально-економічного розвитку Криму. Прийняття цього історичного документа сприяло атмосфері політичної стабільності та довіри і отримало схвальну оцінку міжнародної громадськості", - йдеться у вітанні Глави держави.

Президент побажав кримчанам міцного здоров`я, щастя, миру, злагоди, успіхів. "Вітаю всіх мешканців нашого прекрасного півострова з 10-ю річницею Конституції Автономної Республіки Крим. Бажаю міцного здоров`я, щастя, миру і злагоди, успіхів та натхнення у праці на благо України", - заявив В.ЮЩЕНКО.