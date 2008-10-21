Від уряду Криму вимагають забезпечити право підлітків на працю

Прокуратура Криму внесла подання до Ради міністрів автономії з вимогою забезпечити право неповнолітніх на працю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, наглядове відомство в ході перевірки дотримання прав неповнолітніх на працю виявило порушення закону.

Прокурор Криму Владимир БОЙКО звертає увагу уряду автономії на відсутність контролю за працевлаштуванням неповнолітніх.

«В автономії немає жодного центру, в якому б інформували підлітків про наявність доступної та гідної роботи. Як результат – підлітків експлуатують дорослі, примушуючи їх працювати понаднормово за малі гроші», - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Так, цього року органами кримської прокуратури порушено 9 кримінальних справ за незаконне використання праці неповнолітніх. «Підприємці й батьки експлуатували дітей, зокрема в нічний час і на важких роботах, у барах, на автозаправках, у торгівлі, сільському господарстві. Порушення виявлені ледве не в усіх ПТУ, де виробнича практика учнів організовувалася всупереч нормам трудового законодавства», - підкреслюється в повідомленні.

За даними наглядового відомства, в автономії поточного року не працевлаштовано 800 випускників шкіл. «Це менше, ніж минулого року, але все ще дуже багато, - зазначають у прокуратурі. - Поточного року центр зайнятості працевлаштував половину неповнолітніх, які знаходилися на обліку: 123 із 300. Проте кількість підлітків, які звернулися до центру, скоротилася за два роки в чотири рази. Це свідчить про те, що неповнолітні не сподіваються на допомогу служби зайнятості».

Згідно зі статистикою, говорять у прокуратурі, в Криму знаходять роботу 96-97% випускників шкіл-інтернатів. «Проте в поданні на конкретних прикладах прокуратура показує, що за записом «працевлаштований» приховується невлаштована доля сироти, який не одержав паспорта, реєстрації, місця роботи й багато іншого, що належить сироті згідно із законом», - наголошується в повідомленні.

Прокуратура констатує, що регіональна програма зайнятості населення не вирішує проблеми працевлаштування неповнолітніх, а тому вимагає від уряду автономії додаткових заходів для її вирішення. «В першу чергу – виконання всіма відповідальними республіканськими структурами покладених на них обов`язків», - додали в прокуратурі.