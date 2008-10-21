22 жовтня в Сімферополі – пікет проти Януковича

22 жовтня в Сімферополі, біля будівлі Верховної Ради Криму, пройде мітинг-пікет, головна тема якого – «небажання Партії регіонів і Віктора ЯНУКОВИЧА реалізувати практично пункти передвиборної програми, які б захистили права російських і російськомовних громадян України і жителів Криму».

«Чим може Партія регіонів виправдати свою бездіяльність з принципового питання захисту російської мови? Чому немає чіткої позиції по вступу України в НАТО? Де дружба з Росією і Єдиний економічний простір?», - ці та інші питання звучатимуть в ході акції.

Організатори акції - «Російський фронт Сергія Шувайникова» і представники Кримської окружної координаційної ради організацій російських співвітчизників.

Пікет відбудеться рано вранці 22 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що вдень 22 жовтня в Сімферополі В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у Всекримських зборах депутатів, обраних від Партії регіонів. Крім цього планується, що лідер «регіоналів» зустрінеться зі студентами і викладачами одного з кримських вузів.